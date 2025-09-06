João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

João Silva, 21, falou que o pai, Fausto Silva, 75, se recupera bem após passar por mais dois transplantes em agosto.

"O meu pai cada dia tá melhor. Eu acho que é um processo longo, processo árduo, mas tá indo muito bem. A recuperação tá ótima", disse em papo com jornalistas no The Town hoje.

O que aconteceu

O apresentador disse que consegue se divertir mais agora que o pai está em casa. "Você vai leve, né? É outra coisa, é completamente diferente".