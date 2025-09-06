SplashUOL
Assine UOL
The Town

João Silva sobre recuperação de Faustão: 'Processo árduo'

Ane Cristina
De Splash, em São Paulo
João Silva, filho de Faustão, marcou presença no The Town 2025 ao lado da namorada, Isabella Kherlakian
João Silva, filho de Faustão, marcou presença no The Town 2025 ao lado da namorada, Isabella Kherlakian Imagem: Brazilnews

João Silva, 21, falou que o pai, Fausto Silva, 75, se recupera bem após passar por mais dois transplantes em agosto.

"O meu pai cada dia tá melhor. Eu acho que é um processo longo, processo árduo, mas tá indo muito bem. A recuperação tá ótima", disse em papo com jornalistas no The Town hoje.

O que aconteceu

O apresentador disse que consegue se divertir mais agora que o pai está em casa. "Você vai leve, né? É outra coisa, é completamente diferente".

Questionado a respeito, citou Luciano Huck e Celso Portiolli como apresentadores que admira, e ressaltou Patrícia Abravanel como alguém que se assemelha. "Acho que por ser uma trajetória bem parecida, ela sofreu muito, apanhou bastante no começo, por ser filha do Silvio, assumiu o programa Silvio Santos, que é um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, se não o mais, e ela conseguiu virar esse jogo e hoje tá aí com um índice de audiência. A Patrícia tá bastante nesse lugar de referência".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.