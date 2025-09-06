Influenciador é criticado por vídeo com crocodilo: 'Me pegou, mas o peguei'

O influenciador de vida selvagem Mike Holston foi criticado por um vídeo perigoso com um crocodilo de água doce nas águas de Queensland, na Austrália.

O que aconteceu

Na quinta-feira (4), Holston compartilhou um vídeo mostrando o momento em que avistou o réptil de um barco e decidiu se aproximar. Inicialmente calmo, o crocodilo reagiu de forma agressiva quando o criador de conteúdo, que se autodenomina "o verdadeiro Tarzann", tentou agarrá-lo e lutar com ele na costa rasa.

No vídeo, é possível ver Holston segurando o animal pelo pescoço enquanto seu cinegrafista registra o confronto. Sangue escorria de um corte no braço do influenciador, que, mesmo assim, parecia animado com a experiência. "Ele me pegou, mas eu o peguei!", disse Holston. "Isso é incrível. Desde criança, eu queria vir para a Austrália, olhar crocodilos de perto e segurá-los nas mãos", acrescentou.