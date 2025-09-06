Filipe Ret pede liberdade para Oruam no The Town: 'MC não é bandido'

Filipe Ret pediu liberdade para Oruam, rapper preso desde 22 de julho deste ano, durante seu show no The Town, neste sábado (6). Ele se apresentou no palco principal do festival, que começou hoje no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Filipe falou sobre Oruam antes de cantar um de seus maiores hits. "Pra quem se sente abençoado nessa porr*. Vem comigo assim. Liberdade para Oruam, porr*. MC não é bandido", gritou o rapper antes de começar "Me Sinto Abençado", uma parceria com Ajaxxx e MC Poze do Rodo.

Oruam foi preso em 22 de julho deste ano. A polícia cumpria mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico de drogas. O adolescente estaria escondido na casa do cantor, Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.