Mulher flagrada em 'kisscam' de show do Coldplay pediu divórcio, diz site

Ela ainda criticou o ex-marido. "Ele é um egocêntrico obcecado por dinheiro."

Há indícios de que o suposto caso foi a "gota d'água" no casamento. Uma fonte disse ao jornal: "A família agora diz que está com problemas no casamento há vários meses e que estava discutindo a separação."

Procurados pelo portal, Kristin e Andrew não comentaram o caso.

Flagra

O escândalo começou depois que uma filmagem de um dos shows da banda Coldplay viralizou nas redes sociais. Um casal foi visto abraçado enquanto a 'kisscam' circulava pelos fãs. Diante do flagra, no entanto, eles se separam rapidamente. A mulher se virou de costas para esconder o rosto e o homem se abaixou para sair do enquadramento da câmera.

Chris Martin, 48, não conseguiu se segurar diante da reação da dupla. Sem papas na língua, o cantor especulou que a abrupta separação da dupla poderia ser um registro de uma suposta traição. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disse.