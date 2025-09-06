'Cunilíngua é bom demais': 5 frases dos famosos para celebrar o Dia do Sexo

"É possível ter prazer anal". A frase de Sandy que estampou a Playboy em 2011 foi o assunto da época, embora tenha sido tirada de contexto.

Para celebrar o dia do sexo, comemorado hoje, veja mais declarações picantes (ou não) dos famosos.

Pedro Scooby sobre beijo grego: "Cunilíngua é bom demais. Eu gosto da linguadinha, é maneiríssimo", disse o surfista em entrevista ao Surubaum.