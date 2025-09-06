De 0 a 10: as notas de Sylvester Stallone para os filmes da franquia Rocky

Idealizador e protagonista da saga 'Rocky', Sylvester Stallone já revelou quais são os seus preferidos. Em entrevista concedida ao programa Friday Night with Jonathan Ross, em 2008, o ator deu nota para cada um dos cinco primeiros filmes da franquia e revelou 'odiar' um dos longas.

O que aconteceu

Para ele, "Rocky" (1976) é nota 10. O astro disse que o filme mudou sua vida. O longa conquistou três estatuetas do Oscar e apresentou ao mundo a história do boxeador. "É incrível", declarou Stallone.

Foi também nesse primeiro filme que surgiu a cena mais icônica da saga. Nela, Rocky corre pelas ruas da Filadélfia até chegar às escadarias do Philadelphia Museum of Art. O gesto de levantar os braços no alto dos degraus virou símbolo de superação e atrai fãs ao local até hoje.