'Nem todo viandante anda estradas': o poema que virou tema da 36ª Bienal

O eu lírico pede que o interlocutor não interrompa sua "aparente inércia" e não acelere sua caminhada. Somente no silêncio ela é capaz de acessar os "mundos submersos" em que faz poesia.

O tema da 36ª Bienal é "Nem todo viandante anda estradas - Da humanidade como prática". Em seis capítulos, a exposição se propõe a apresentar a humanidade como o encontro de diferentes experiências e pontos de vista.

A palavra "viandante" chamou a atenção de Thiago de Paula Souza, um dos curadores da Bienal. O termo se refere àquele que caminha, e não foi inventado por Conceição Evaristo: "Parecia que era um neologismo, mas era só uma falta de conhecimento meu de que a palavra realmente existe e está se perdendo o uso cotidiano", afirma em entrevista a Splash.

No título da Bienal em inglês, a palavra foi traduzida como "traveler". Comparável a "viajante", o termo é mais comum e não carrega a mesma estranheza de "viandante". Thiago lamenta que os visitantes internacionais não terão a mesma experiência dos falantes nativos de português ao ouvirem o nome da exposição, mas ressalta: "A estranheza também aparece em obras que não querem ser perfeitas, em que o belo não é o objetivo principal".

Confira o poema completo:

Quando eu morder

a palavra,

por favor,

não me apressem,

quero mascar,

rasgar entre os dentes,

a pele, os ossos, o tutano

do verbo,

para assim versejar

o âmago das coisas.



Quando meu olhar

se perder no nada,

por favor,

não me despertem,

quero reter,

no adentro da íris,

a menor sombra,

do ínfimo movimento.



Quando meus pés

abrandarem na marcha,

por favor,

não me forcem.

Caminhar para quê?

Deixem-me quedar,

deixem-me quieta,

na aparente inércia.

Nem todo viandante

anda estradas,

há mundos submersos,

que só o silêncio

da poesia penetra.