'Clube do Crime das Quintas-Feiras' é mais visto da Netflix no Brasil hoje

Quatro moradores — a ex-espiã Elizabeth (Helen Mirren), o sindicalista Ron (Pierce Brosnan), o psiquiatra Ibrahim (Ben Kingsley) e a enfermeira Joyce (Celia Imrie) se encontram todas as quintas-feiras para reabrir casos de assassinato sem solução.

A rotina muda quando um crime verdadeiro ocorre no local, colocando o grupo no centro de uma investigação que envolve segredos antigos, disputas de poder e novas mortes.

O livro, de nome original 'The Thursday Murder Club', foi o romance de estreia mais vendido no Reino Unido naquele ano. O sucesso gerou continuações, com uma quinta parte prevista para 2025.

É esperado, então, que o filme "Clube do Crime das Quintas-Feiras" seja o ponto de partida para uma série. "Isso deve acontecer relativamente rápido", disse Chris Columbus em entrevista a Splash.

Opiniões sobre o filme

Roberto Sadovski, colunista do UOL, destaca que o filme comprova que "um bom mistério não tem idade". Para ele, a produção se diferencia ao apostar em personagens veteranos como força da narrativa.