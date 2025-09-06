Virgínia e Vini Jr: Chico e Bárbara decifram o dossiê do suposto namoro

O suposto romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos contornos com festas, viagens e interações públicas, afirma Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Em setembro, a influenciadora viajou à Espanha e foi vista deixando um iate ao lado de Vini Jr., fato que aumentou a curiosidade dos fãs. A visita ao estádio do Real Madrid e curtidas de fotos também reforçaram a narrativa.

Bárbara Saryne observa que postagens rotineiras de Virgínia — postando no plural, "fomos" —, geram dúvidas sobre a autenticidade do que é mostrado ao público. Ela questiona a construção de uma rotina digital que nem sempre reflete a realidade do momento.