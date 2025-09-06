Elizabeth Hurley surge de biquíni branco e celebra: 'Melhor verão'

Elizabeth Hurley, 60, compartilhou hoje (6) uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram, celebrando o fim do verão norte-americano.

O que aconteceu

A foto movimentou as redes sociais. No registro, Elizabeth aparece sentada em um monte de feno, vestindo um biquíni branco com detalhes em correntes douradas. Ela complementou o look com um óculos escuro.

Na legenda da publicação, ela foi direta. "Tchau, tchau para o melhor verão", escreveu, completando com um emoji de coração.