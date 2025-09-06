Ana Paula Minerato relembra romance com 'falido': 'Péssima experiência'

Ana Paula Minerato, 34, afirmou que se arrependeu de dar uma chance a um homem sem dinheiro, que se dizia seu fã.

O que aconteceu

Respondendo alguns seguidores, a modelo garantiu que não ficaria novamente com homens falidos, ao ser questionada se daria chance a "um fã com poucos recursos financeiros, mas um coração gigante". "Já dei chance para um que se dizia fã e que não tinha nada", começou relembrando nos Stories do Instagram.

Ana Paula seguiu afirmando que a relação não deu certo, já que seu companheiro tinha inveja de suas condições financeiras. "Mas, na boa, não dá certo! Eu vivi com a inveja do lado. A pessoa vai te conhecendo e não te admira, te inveja porque quer ser você. Tem coisa pior? Não está escrito na Bíblia que o homem tem que ser o provedor à toa. Quando os papéis se invertem, não dá certo".