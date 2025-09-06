Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Ana Castela foi surpreendida por uma pergunta sobre o cantor Zé Felipe em uma entrevista realizada ontem.

O que aconteceu

Durante a conversa, o repórter quis saber como estava o coração da Boiadeira. "Está ótimo, graças a Deus. Em paz aqui tudo maravilhoso", respondeu Ana.

Em seguida, o jornalista mencionou o filho de Leonardo. "E para o Zé Felipe, tem espaço?". Ana ficou sem graça, sorriu e disse: "Então... isso daí...". Com bom humor, completou: "Quer cortar?", brincou a cantora.