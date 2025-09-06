SplashUOL
Ana Castela desconversa após ser questionada sobre affair com Zé Felipe

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Ana Castela desconversa sobre Zé Felipe
Ana Castela desconversa sobre Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Castela foi surpreendida por uma pergunta sobre o cantor Zé Felipe em uma entrevista realizada ontem.

O que aconteceu

Durante a conversa, o repórter quis saber como estava o coração da Boiadeira. "Está ótimo, graças a Deus. Em paz aqui tudo maravilhoso", respondeu Ana.

Em seguida, o jornalista mencionou o filho de Leonardo. "E para o Zé Felipe, tem espaço?". Ana ficou sem graça, sorriu e disse: "Então... isso daí...". Com bom humor, completou: "Quer cortar?", brincou a cantora.

Os rumores sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe surgiram no fim de junho. Na época, a cantora negou qualquer envolvimento com o músico. Em agosto, Zé Felipe participou de um show de Ana no interior de São Paulo, causando burburinho entre o público ao subir ao palco.

Ana Castela está solteira desde o ano passado. A Boiadeira anunciou o fim de seu namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, enquanto Zé Felipe e Virginia Fonseca confirmaram a separação no dia 27 de maio.

