Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

Cuidando de sua saúde mental, ela deve cada vez mais ganhar autoridade na mansão. Ainda nesta sexta, Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.

Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

