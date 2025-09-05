SplashUOL
Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim'
Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Filipa, personagem de Claudia Abreu, começa a tomar novos rumos a partir do capítulo desta sexta-feira (5) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Filipa dá indícios de que quer ter outra postura em relação a Jaques. A atriz comenta com Nina que teme o papel que o cunhado acabou ocupando em sua vida.

Cuidando de sua saúde mental, ela deve cada vez mais ganhar autoridade na mansão. Ainda nesta sexta, Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.

Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

