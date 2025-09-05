'Vale Tudo' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (5) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.