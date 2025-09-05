Taylor Swift no Brasil? Cantora não aparece em jogo da NFL e frustra fãs

Festa dos "Swifties": as redes sociais, instantaneamente, foram tomadas pela euforia dos Swifties. Todo registro em vídeo de um helicóptero descendo na Neo Química Arena era móvito de especulação da chegada da cantora norte-americana.

Ausência no VMA: a Revista People alimentou os boatos da vinda da artista ao jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges com publicação sobre a ausência dela no VMA 2025. O evento ocorrerá no próximo dia 7 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Local aonde ela iria ficar: a GE TV chegou a exibir a imagem de dois camarotes antes do início do jogo, em Itaquera, indicando que seriam os possíveis lugares destinados para Taylor Swift.

De acordo com o GE TV, esses serão os camarotes de Taylor para o jogo de hoje! ??? pic.twitter.com/ty6zBMiNul -- Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) September 5, 2025

Cadê ela, gente? O começo do duelo entre kansas City Chiefs e Los Angeles Charges causou a fúria dos fãs da cantora. Afinal, se ela havia vindo ver o jogo, cadê as imagens da cantora na Neo Química Arena.