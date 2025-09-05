Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

No entanto, o destino de Samir deve ser longe do pai verdadeiro. A descoberta de Candinho sobre o paradeiro de seu filho biológico está prevista para acontecer somente no fim da trama.

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léi Rosário/Globo

Também nesta sexta-feira, Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida.

Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro.

Estela decide revelar seu segredo a Dita. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

