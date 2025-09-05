Ritinha de 'História de Amor': o que aconteceu com a atriz Ingrid Fridman?

Além desse papel, Ingrid atuou em "Quatro por Quatro" (1994) e "Xica da Silva" (1996). Também participou da Escolinha do Professor Raimundo e de um especial da Globo ao lado de Renato Aragão.

Fiquei na TV até os meus 12,13 anos, até que meus contratos acabaram e eu quis tirar umas férias, dar um tempo daquele ritmo intenso. Foi aí que eu decidi me afastar de vez. Ingrid Fridman, ao jornal Extra, em 2015

Ex-atriz Ingrid Fridman com a filha; ao lado, ela no trabalho Imagem: Divulgação

Hoje, aos 38 anos, trabalha como advogada em uma empresa multinacional. "Não sinto falta da TV. Nunca tive essa depressão pós-Rede Globo que muitos tiveram. Cheguei a fazer faculdade de jornalismo, pensando em trabalhar como repórter de TV, mas me encontrei mesmo foi no direito. Sou muito feliz e realizada como advogada", pontuou ao Extra.

Discreta, ela prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. É casada, tem uma filha e mantém seu Instagram fechado.

O último capítulo da reprise de "História de Amor" vai ao ar dia 12 de setembro. A partir dessa data, a faixa Edição Especial de novelas exibirá somente "Terra Nostra".