Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 6/9 a 13/9

Segunda, 8 de setembro

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

Terça, 9 de setembro

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

Quarta, 10 de setembro

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.