Pedro Farah, ator de Os Trapalhões e Zorra Total, morre aos 95 anos no Rio

O ator e humorista Pedro Farah, o Farnetto, morreu, na tarde de hoje, aos 95 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada para Splash pelo hospital Copa D'or, de Copacabana (RJ).

"O Hospital Copa D'Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Pedro José Calil Farah na noite de quinta-feira (04) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informou o hospital, em comunicado enviado à reportagem.

O que aconteceu

Atendimento médico de urgência. Segundo apuração de Splash, Farnetto passou mal em casa, na zona Sul do Rio, e foi internado na emergência do hospital Copa D'or, em Copacabana (RJ).