Paolla Oliveira vence ação contra 'fã' que promovia apostas com sua imagem

Paolla Oliveira venceu um processo contra um "fã" que usava sua imagem para divulgar jogos de azar no Instagram.

O que aconteceu

O "fã" entrou com um processo contra a Meta para reaver sua conta, que havia sido suspensa pelo Instagram. Ele alegava que o perfil, com mais de três milhões de seguidores, homenageava Paolla, e pediu, além da reativação da conta, indenização de R$ 15 mil por danos morais.

Paolla entrou como assistente da Meta no processo, pedindo que a conta continuasse suspensa. Ela afirma que o perfil "explorava comercialmente sua imagem, sem sua devida autorização e em desacordo com seus valores pessoais".