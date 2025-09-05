Paolla Oliveira lembra ataques ao corpo: 'Inferno que se tornou minha vida'

Paolla Oliveira, 43, comentou sobre as críticas pesadas que recebia ao seu corpo e como lidou com elas.

O que aconteceu

Em entrevista ao videocast "Conversa Vai, Conversa Vem", do O Globo, a atriz comentou o momento em que se posicionou contra. "O inferno que se tornou minha vida. O jeito ruim quando você coloca uma roupa que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando eu ia fazer um trabalho perguntavam quantos quilos eu ia emagrecer. E eu respondia. O carnaval era sobre dieta. Colocaram isso pra mim. Chegou num ponto que falei: se tem que ser assim, não quero mais."