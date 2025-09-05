Karol G no show do intervalo da NFL tem funk, dança sexy e hit em português

Karol G, 34, foi a estrela do show do intervalo do jogo da NFL, na noite de hoje, no gramado da Neo Quimica Arena, em São Paulo. A colombiana cantou em português, trouxe hits de sucesso e abusou da sensualidade para ficar marcada na história do segundo jogo de futebol americano em solo brasileiro.
Como foi o show de Karol G no jogo da NFL?
Karol G subiu ao palco do evento de futebol às 21h41 e chamou atenção por ostentar um look todo trabalhado no amarelo. Esbanjando carisma e simpatia, a artista cantou em português para alegria do público e sensualizou para um público estimado de 55 mil pessoas.
Cinco minutos de show com música em português, sucessos e sensualidade: a artista colombina trouxe uma produção grandiosa, recheada de luzes coreografadas e apostou nos hits que a colocaram como uma das cantoras mais conhecidas da América do Sul.
Quais hits Karol G cantou na Neo Química Arena? A colombiana cantou, dançou e se entregou para apresentar os hits "Bandida Entrenada" "Latina Foreva", "Si Antes Te Hubiera Conocido" e "Papasito".
O hits Bandida Entrenada, de Tropicoqueta, embalou o público brasileiros com seus versos em português. A faixa foi produzida pelo duo brasileiro Tropkillaz.
