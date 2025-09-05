Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Raul Gil, 87, internado desde a noite de terça-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, está estável.

O que aconteceu

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Em boletim médico divulgado ontem, a assessoria do hospital informou que a alta é prevista nos próximos dias.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.