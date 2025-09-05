Gloria Groove abre jogo sobre futuro da carreira: 'Me explorar como ator'

Para ela, apesar de "complicadas", as novelas são uma opção. A drag participou recentemente de Garota do Momento e revelou que em um possível remake de Amor à Vida, gostaria de interpretar Félix, originalmente vivido por Mateus Solano.

Diferente dos palcos como cantora, na peça ela é "uma pecinha na engrenagem", disse. "No show pop, estou ali no holofote e meio que não divido com ninguém. Mas no teatro é completamente diferente, existe essa coletividade."

Ela entende que ter a chance de ser a primeira drag queen a fazer a vilã no teatro se deve ao seu trabalho como personificação feminina. "Não é à toa que escolhi assinar essa experiência como Gloria Groove. Mas, particularmente, é muito mais simples: é o Daniel Garcia entendendo um personagem", contou.

Nos bastidores, Gloria é tietada pelo elenco da peça e até mesmo toca piano antes de entrar no palco. Ela soltou a voz no aquecimento do espetáculo, cantando a música 1+1, da Beyoncé, o que criou uma pequena plateia de cidadãos de Oz em volta dela.