Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de Gato Preto.
Operação começou por volta das 6h. "Eu estava dormindo e não escutei o 'porradão' na porta", explicou Bia Miranda nos stories. "Achei que era a menina dos cílios, que eu marquei hoje". A operação também foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Confira a íntegra do comunicado no fim do texto.
Foram apreendidos uma Porsche e o celular do influenciador. O veículo não é o que Gato Preto dirigia no acidente no dia 20 de agosto. O mandado foi cumprido por policiais do 15° Distrito Policial (Itaim Bibi).
A primeira Porsche está presa, aí vieram levar a outra. Não faz sentido. E dando risada ainda, [falando sobre] quem vai dirigir o carro, quem não vai. Gato Preto
A defesa de Gato Preto alega que os objetos não poderiam ter sido apreendidos. Em nota, a advogada do influenciador afirma que a decisão judicial determina a apreensão de "objetos ilícitos, de origem ilícita ou diretamente relacionados aos fatos investigados" — ou seja, ao acidente ocorrido no dia 20 de agosto.
Procurada, a SSP não quis comentar a declaração da defesa de Gato Preto. "As informações que dispomos são as já enviadas", diz nota enviada pela assessoria do órgão.
Os policiais também vasculharam aparelhos eletrônicos de Bia Miranda. "Eles tinham um mandado e podiam mexer em tudo. Levaram o celular do Samuel, mexeram no meu também, mexeram no meu iPad mas não acharam nada de relevante para eles", disse a influenciadora.
Em seguida, Bia Miranda exibiu as unhas postiças que comprou numa loja online. "Acontece, vou estragar o meu dia por causa disso?", argumentou.
Confira a íntegra do comunicado da SSP:
Policiais civis do 15° Distrito Policial (Itaim Bibi) realizaram, na manhã desta sexta-feira (05), o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa de um envolvido em um acidente de trânsito, ocorrido no dia 20 de agosto. Durante os trabalhos de campo foram apreendidos aparelhos celulares e um automóvel Porsche. As diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos e responsabilizações.
