Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche

A primeira Porsche está presa, aí vieram levar a outra. Não faz sentido. E dando risada ainda, [falando sobre] quem vai dirigir o carro, quem não vai. Gato Preto

A defesa de Gato Preto alega que os objetos não poderiam ter sido apreendidos. Em nota, a advogada do influenciador afirma que a decisão judicial determina a apreensão de "objetos ilícitos, de origem ilícita ou diretamente relacionados aos fatos investigados" — ou seja, ao acidente ocorrido no dia 20 de agosto.

Procurada, a SSP não quis comentar a declaração da defesa de Gato Preto. "As informações que dispomos são as já enviadas", diz nota enviada pela assessoria do órgão.

Os policiais também vasculharam aparelhos eletrônicos de Bia Miranda. "Eles tinham um mandado e podiam mexer em tudo. Levaram o celular do Samuel, mexeram no meu também, mexeram no meu iPad mas não acharam nada de relevante para eles", disse a influenciadora.

Em seguida, Bia Miranda exibiu as unhas postiças que comprou numa loja online. "Acontece, vou estragar o meu dia por causa disso?", argumentou.

Confira a íntegra do comunicado da SSP: