'Essa lista é boa': Galisteu quer Davi, Melody e filho do Gugu na Fazenda

A apresentadora cita o filho do Gugu João Augusto Liberato como aposta interessante para a edição, ressaltando sua vontade de seguir carreira na TV e a herança de carisma do pai.

Será? Será? Ia ser maravilhoso. Eu acho que ele seria incrível. Até porque ele quer ser um apresentador, né? Ele quer seguir os passos do pai. O pai era desprovido de tabus. Era um cara que se jogava. Um cara que um dia falou pra mim assim... A gente começou a falar de beijo técnico, se eu acreditava em beijo técnico, e eu tasquei um beijo na boca dele. E não tava combinado não. Ele quase morreu, quase caiu duro depois. Eu acho que ele é um cara que deveria aproveitar. Adriana Galisteu

Sobre Davi Brito, Galisteu destaca seu carisma e capacidade de gerar reações intensas, o que considera valioso para a dinâmica do reality.

Ele está em todas as listas... Por que esse homem mexeu tanto com o país? Ele é um cara que aparece na internet falando qualquer coisa, bum, acontece. Que coisa louca, né?

Adriana Galisteu

Ele tem muito hate, mas tem muito carisma. Se não [tivesse], ele não teria ganhado, não seria esse cara que fala aqui na internet e acontece. Eu acho que ele tem seu valor e acho que seria incrível ter ele ali. Adriana Galisteu

