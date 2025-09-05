Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

Edu Guedes, 51, teve uma vitória em um dos processos que move contra Alexandre Bello Correa, 52, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

Alexandre deverá pagar R$ 60 mil ao apresentador. Em junho, ele foi condenado a pagar a indenização. O ex de Ana Hickmann recorreu da decisão, mas o recurso foi negado na última quarta-feira (3).

Ele argumentou que suas declarações sobre Edu Guedes foram "exteriorização de sentimento pessoal". Na decisão, o relator João Francisco Moreira Viegas afirmou: "A exteriorização de sentimentos, ainda que íntimos, não pode servir de escudo para ofensas veiculadas publicamente, sobretudo quando proferidas por indivíduo com notório alcance midiático, potencializando os efeitos lesivos".