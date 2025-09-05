SplashUOL
'Dona de Mim' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim'
Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (5) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

