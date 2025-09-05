Charlie Sheen fala abertamente sobre ter feito sexo com homens

Charlie Sheen, 60, abriu o jogo sobre suas experiências sexuais com outros homens.

O que aconteceu

O ator afirma ter começado a se relacionar com homens no período em que era usuário de crack. "Foi assim que começou. Foi aí que nasceu, ou despertou. Algumas coisas [nessas experiências] eram estranhas, [mas] muitas eram divertidas pra caramba", revelou ele no documentário, segundo antecipado pela revista People.

Durante o período de abstinência da droga, Sheen chegou a questionar o porquê de ter se envolvido com homens. "Nos períodos em que fiquei sem fumar, tentando lidar com isso, tentando me conformar com isso... [Me questionei:] 'De onde veio isso? Por que aconteceu?' Até que finalmente pensei: 'E daí?' A vida continua."