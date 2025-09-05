Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Você não pode imaginar a grana que vai rolar nessa jogada, pelos cálculos da família e da assessoria do partido político, eles estão dispostos a dar US$ 1 milhão por ano para essa mulher. Só para constar, Fátima, não vai ter que ficar casada mais do que cinco anos, e eu vou estar lá, morando junto com vocês César Ribeiro, na 'Vale Tudo' original

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A lembrança do filho que os dois tiveram surge nessa discussão. Fátima comenta: "Você sabe que o nosso filho faz dois anos amanhã?". Ele, pragmático, responde: "Não vai dar para estar misturando as estações, Fátima. Ou bem você, sua mãe e o bebê, ou bem circulando nas melhores roupas da Europa. Quem sabe de sua vida é você!".

O filho de César e Fátima é criado por Raquel (Regina Duarte). A avó é a responsável por evitar que a criança seja vendida para um casal de estrangeiros, trama que deve ser mantida na versão atual da novela.

Ao perceber que Fátima está disposta a aceitar, César dá a última cartada. Apresenta o príncipe italiano com quem divide a suíte, insinuando que o romance entre os dois ainda acontece. No casamento, oficializado em segredo, os cúmplices trocam olhares, dando a entender que formarão um trisal com o ricaço.

