Bruna Marquezine interrompeu intimidade entre Sasha e marido: 'Transando'

Bruna Marquezine, 30, revelou ter interrompido um momento íntimo entre Sasha Meneghel, 27, e João Lucas, 26, durante uma viagem com o casal.

O que aconteceu

A atriz contou que costuma viajar frequentemente com a amiga e o marido dela. "A gente viaja muito junto, e ela é casada. Eu, no máximo, duro três meses em um relacionamento, então normalmente estou solteira viajando com eles. Sou meio que uma filha. Quando viajam sozinhos de casal, fico chateada", entregou, durante participação com a filha de Xuxa no programa Lady Night (Multishow).

Em uma dessas ocasiões, Bruna foi bater à porta do quarto do casal e se lembrou que eles poderiam estar fazendo 'algo a mais'. "Terminei meu banho, fui bater na porta do quarto dela e lembrei que ela é casada. Eu perguntei: 'Tá transando?' [sussurrando]"