Bruna Marquezine faz treino de glúteos e dá dica de execução do exercício

Bruna Marquezine, 30, foi filmada por seu personal, Chico Salgado, 42, treinando glúteos.

O que aconteceu

A atriz apareceu fazendo os exercícios agachamento sumô com kettlebell, agachamento smith e elevação pélvica. Antes do treino, ela reclamou do peso na barra e o personal respondeu: "você vai levantar com seu bumbum, que tá grande e forte".

Ao final do treino, Chico pediu que "a mais nova marombeira de plantão" desse uma dica de treino aos seguidores. Bruna deu uma dica para fazer elevação pélvica: "Estica a mão, ela tem que encostar no calcanhar, e aí você sabe que está certinho pra fazer a elevação. O pescoço não pode ficar deitado, ele acompanha o corpo", disse.