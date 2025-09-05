'Belo drama': Filme de Sorrentino em Veneza mostra 'outro lado' da política

Julia Roberts, protagonista do filme, transformou o tapete vermelho em uma verdadeira plateia de show, avalia Flavia Guerra. Essa foi a primeira participação da atriz no festival, em suas quatro décadas de carreira.

No filme, a atriz é uma professora universitária que se vê em uma encruzilhada pessoal e profissional quando uma aluna famosa (Ayo Edebiri) faz uma acusação grave contra outro acadêmico (Andrew Garfield). A previsão de lançamento é em meados de outubro.

Ao abordas temas como classicismo, assédio e machismo, o longa levantou polêmicas entre alguns espectadores, que questionaram se o filme seria um "desserviço" ao movimento feminista. "Não existe resposta", opina Flavia. "É um filme difícil; Guadagnino mexe em um vespeiro? E está de parabéns, porque não é fácil fazer um filme assim. Sendo ele um diretor LGBT+, ele também tem outro olhar, de quem também sofre homofobia. E ele vê o mundo em zonas muito cinzas; O ser humano é complexo, e ele vê isso".

É um filme complexo, de gente grande mesmo (...) Nada ali é óbvio. Os diálogos são difíceis, semelhantes aos grandes thrillers dos anos 1970. Flavia Guerra

Flavia também destacou a complexidade dos personagens e seus perfis —que, segundo ela, fogem de "clichês"— e afirma que o filme tem chances de aparecer entre os indicados ao Oscar. "Guadagnino é provocador, e eu gosto disso", conclui.

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.