Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Jojo Todynho, 28, comentou com a ironia a marcação da data para audiência com o Partido dos Trabalhos (PT), que deve acontecer em 18 de setembro.

O que aconteceu

A influenciadora disse estar recebendo muitas mensagens de "canhotos", se referindo a pessoas de esquerda. "Tô passando aqui para agradecer a ilustre presença dos canhotos aqui no meu Instagram, dizendo que dia 18 é o dia? Calma. Que foi que vocês tão nervosos?", questionou nos Stories do Instagram.