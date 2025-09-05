SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

Após revelação, Estela enfrenta dor terrível em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!'
Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Estela (Larissa Manoela) ganha destaque neste sábado (6) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Mais tarde, Estela afirma à irmã que ela será curada.

Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Zulma e Samir conhecem Ivete.

Também neste sábado, Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele.

Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.