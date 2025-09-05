Após ajudar ator, Marieta Severo doa mais duas casas ao Retiro dos Artistas

O Retiro dos Artistas abriga hoje 50 moradores, mas a procura por vagas segue intensa. De acordo com a administração, nove pessoas estão na fila de espera para poder ingressar na instituição. As novas unidades ainda não têm destino definido, pois a prioridade só será estabelecida após a finalização das obras.

Há uma fila de espera e, por isso, ainda não há definição de quem vai ocupar essas casas. Só após a conclusão das obras, dentro de dois a três meses, será possível avaliar as prioridades de cada artista que aguarda. Cida Cabral, administradora do Retiro, em entrevista ao O Dia

A atuação de Marieta não se limita apenas à entrega das chaves, ela cobre todos os custos relacionados. "A generosidade da Marieta Severo é impressionante. Ela doa tudo, material, mão de obra e mobília. Em 25 anos aqui, poucas vezes lidamos com alguém tão bondoso. Ela é o anjo do Retiro", declarou Cida Cabral, acrescentando que com essa contribuição, a expectativa é que a fila de espera diminua.

*Com informações de reportagem publicada em 09/06/2025