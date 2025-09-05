Ana Castela promete não 'incomodar' Taylor Swift em jogo em SP: 'Deixa ela'

Ana Castela, 21, será responsável por cantar o hino nacional no jogo da NFL, na noite de hoje, em Itaquera, em São Paulo, mas não esconde ansiedade para ter chance de se encontrar Taylor Swift, 35, pelos corredores da Neo Química Arena. Circulam informações que a cantora veio ao Brasil para assistir ao jogo do noivo Traves Kelce, do Kansas City Chiefs.

Acho que ela vai estar aqui, sim, estão comentando muito. Ficaria muito feliz, sim, de ver, mas, obviamente, não vou incomodar, deixar ela assistir ao jogo, aproveitar, mas muito legal em saber que ela tá no mesmo lugar que eu. Se eu encontrar, vai ser demais, incrível.

Ana Castela, em entrevista para Splash

Cantora disse que o encontro seria especial por terem uma história na música semelhante. "É muito legal mesmo, que eu acho que as histórias batem um pouquinho mesmo, em questão do sertanejo, pro pop. Eu ainda não sou 100% pop, mas bate um pouco."