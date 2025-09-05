SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Ana Castela canta hino em jogo da NFL com look cheio do estrelas e brilho

De Splash, em São Paulo
Ana Castela canta hino nacional em jogo da NFL em São Paulo
Ana Castela canta hino nacional em jogo da NFL em São Paulo Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Ana Castela, 21, foi a responsável por cantar o hino nacional no segundo jogo da NFL no Brasil. A voz da cantora embalou o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

Ana Castela foi escolhida pela NFL para cantar no evento. A decisão mantém a tradição de trazer celebridades da música antes de partidas importantes.

A cantora escolheu look todo trabalhado na cor azul. Em detalhes, a roupa da artista continha muito brilho e estrelas — representando os estados do Brasil.

Enquanto isso, no show do intervalo, o gramado será comandado pela estrela de reggaeton colombiana Karol G, de 34 anos.

"Deu bom"

Em entrevista para Splash, Ana Castela contou que fez um ensaio especial para cantar o hino nacional no duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges, na noite de hoje, na Neo Química Arena, em jogo da NFL.

"Bom, pra eu ensaiar a música certinha do hino, eu fiz a mesma coisa quando eu gravo músicas. Gravaram a minha voz, eu coloquei a minha voz numa base guia e fui ouvindo, fui ouvindo, porque tem muitas palavrinhas no hino que são difíceis de pronunciar, né? Isso não só eu, como todo Brasil sabe, principalmente a segunda parte", contou.

A cantora sertaneja afirmou que não houve problema para memorizar a letra. Ela, inclusive, brincou que o puxão de orelha nos tempos de escola a ajudou a saber do hino para o evento.

Continua após a publicidade

Foi fácil, graças a Deus, eu quando eu fazia escola, toda semana a gente ia lá, cantava o hino. Então, deu bom, viu? Obrigada também pro professor Tião. Eu lembro até hoje que ele falou bem assim: 'quem aprendeu o hino inteiro do R$ 10'. Não ganhei, mas eu estudei o hino.
Ana Castela

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.