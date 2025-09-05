2 pessoas matam Odete? Novos rumos de Vale Tudo indicam dupla de criminosas

Vídeo de Nise com todas as revelações sobre o passado ajudará Ana Clara nessa missão. A estudante gravou sua avó contando tudo sobre a tragédia que deixou sequelas em Leonardo, assim como sobre seu marido morreu e foi colocado no caixão no lugar do rapaz.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

No final de "Vale Tudo", Ana Clara provavelmente terá destaque na hora de desmascarar Odete. Ela usará todas as suas armas contra a empresária, inclusive o fato de Maria de Fátima (Bella Campos) já saber da existência de Leonardo. Vale dizer que, em 1988, quem trouxe à tona toda a verdade foi Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada dos Roitman, o alvo oficial do acidente.

Parceria entre Ana Clara e Maria de Fátima surge como saída viável para autora. Ambiciosas, as duas podem levar as chantagens às últimas consequências, sendo elas as responsáveis por matar Odete Roitman nessa versão.

Vale dizer que Bella Campos e Samantha Jones gravaram juntas esta semana. Em 1988, quem matou a empresária foi Leila (Cássia Kis), porém, não faz sentido manter a personagem como culpada no remake. Não há nada oficial e tudo deve ser mantido em sigilo até o fatídico final.