Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (4) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

5.146 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
5.146 votos

