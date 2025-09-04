Adeus, tratamento: a dolorosa decisão de Afonso sobre câncer em 'Vale Tudo'

O atleta não vê sentido se tratar sem ter um doador compatível. Tudo deve mudar para ele quando a existência de Leonardo vier à tona.

No mesmo capítulo, Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Ela chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos. Isso ocorre após Eugênio mostrar a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman.

Aldeíde desmascarada

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida nesta sexta também. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com a amiga da mãe e se muda para a casa de Poliana e Aldeíde.

