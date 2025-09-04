SplashUOL
Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Taylor Momsen no clipe de "For I Am Death" da banda The Pretty Reckless
Taylor Momsen no clipe de "For I Am Death" da banda The Pretty Reckless Imagem: Reprodução/Instagram

Taylor Momsen, 32, estrela mirim de "O Grinch", voltou aos holofotes. Hoje vocalista da banda The Pretty Reckless, a cantora lançou um clipe ousado para o single "For I Am Death".

O que aconteceu

No vídeo, Momsen surge completamente nua e coberta apenas por tinta preta. Este é o primeiro lançamento da banda em quatro anos, deixando os fãs ansiosos pelo próximo álbum. As cenas foram dirigidas por Lewis Cater.

Na abertura do curta, Taylor canta ao violão, vestindo lingerie e se olhando no espelho. Ao se virar, o reflexo permanece observando-a. Em seguida, o vídeo mostra a cantora à frente da banda, alternando a performance com cenas em que se arrasta pelo chão coberta de tinta preta, cercada por pedras com rostos e uma revoada de morcegos, encerrando a produção com asas nas costas.

Taylor Momsen em videoclipe
Taylor Momsen em videoclipe Imagem: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao programa Loudwire Nights, Taylor garantiu novidades para os próximos meses. "Há tanto a dizer e tanto que não tenho permissão para dizer. O que eu posso dizer é: fiquem ligados. Este é apenas o começo e os próximos 12 meses serão uma loucura", disse.

