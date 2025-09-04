SplashUOL
Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Sandra Annenberg recebe William Bonner na redação do Globo Repórter
Sandra Annenberg recebe William Bonner na redação do Globo Repórter Imagem: Reprodução/Instagram

Sandra Annenberg, 57, recepcionou William Bonner, 61, na redação do Globo Repórter (Globo). Os dois apresentarão juntos o programa a partir de 2026.

O que aconteceu

A apresentadora publicou uma imagem de Bonner com a equipe do programa. "Equipe do Globo Repórter recebe na redação o novo colega de braços abertos e muita alegria."

William, seja muito bem-vindo ao Grep, como nosso programa é carinhosamente chamado. Sandra Annenberg

O jornalista deixou um comentário na publicação. "Com prazer e orgulho."

Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional. No lugar dele, o novo âncora será Cesar Tralli, que formará dupla com Renata Vasconcellos.

