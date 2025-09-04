SplashUOL
Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

De Splash, em São Paulo
Regina Duarte deixou evento da Bienal de Arte em SP de cadeira de rodas
Regina Duarte deixou evento da Bienal de Arte em SP de cadeira de rodas Imagem: Reprodução/Instagram/@reginaduarte

Regina Duarte, 78, deixou ontem a Bienal de Arte em São Paulo em uma cadeira de rodas, após horas sofrendo com uma bolha no pé.

O que aconteceu

A atriz disse que estava com uma bolha causada por uma "bota maligna". Ela contou que o dedo mínimo do pé esquerdo foi "massacrado" após 3 horas de caminhada pelo evento.

Apesar do sofrimento, Regina destacou que valeu a pena a visita. "Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", escreveu na legenda da Instagram.


