Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

Regina Duarte, 78, deixou ontem a Bienal de Arte em São Paulo em uma cadeira de rodas, após horas sofrendo com uma bolha no pé.

O que aconteceu

A atriz disse que estava com uma bolha causada por uma "bota maligna". Ela contou que o dedo mínimo do pé esquerdo foi "massacrado" após 3 horas de caminhada pelo evento.

Apesar do sofrimento, Regina destacou que valeu a pena a visita. "Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", escreveu na legenda da Instagram.