Raul Gil é internado com diverticulite aguda e desidratação

Raul Gil, 87, está internado desde ontem no Hospital Moriah, em São Paulo.

O que aconteceu

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Em boletim médico divulgado na tarde de hoje, a assessoria do hospital informou que o quadro é estável, com previsão de alta nos próximos dias.

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.