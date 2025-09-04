Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Rejane Schumann, atriz da Globo, foi encontrada pela Polícia Civil de Porto Alegre (RS) em situação de abandono em um apartamento e resgatada.

Quem é a atriz

A atriz ficou conhecida por integrar o elenco de diversas novelas da Globo nos anos 70. Rejane atuou em novelas de grande sucesso da emissora, como O Feijão e o Sonho (1976), O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979).

Ela também atuou no cinema. Rejane esteve no elenco dos filmes O Grande Rodeio (1975) e Motorista Sem Limites (1970).