Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

Será a primeira novela inteira de Grazi Massafera na Globo após seis anos. Em 2022, ela chegou a participar dos capítulos iniciais de "Travessia", de Gloria Perez, mas sem contrato longo com a emissora. Sua última novela completa foi "Bom Sucesso", de Rosane Svartman. Nesse período, ela fez trabalhos ligados à publicidade e cinema, além de gravar "Dona Beja", novela da HBO Max que tem previsão para estrear em 2026. Grazi, então, poderá estar no ar em duas novelas inéditas ao mesmo tempo.

Grazi será a perversa Arminda, uma socialite cruel e manipuladora. Ela é esnobe e egoísta, intimidando aqueles ao seu redor. Junto do amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), comanda um esquema altamente lucrativo de falsificação de remédios.

Longe das novelas há nove anos, Fernanda Vasconcellos volta como Samira, braço direito de Santiago Ferette em seus esquemas esdrúxulos. Sua última novela na Globo foi "Haja Coração" (2016). Em entrevista recente a Splash, disse que deixou a Globo após perceber que estava fazendo papeis parecidos. "Eu precisava dar uma mexida... Foi um ato de coragem, tenho certeza. Ninguém estava fazendo esse movimento [de deixar a TV] na época".

Já Carla Marins estava afastada das novelas globais desde a temporada de "Malhação" exibida em 2012. Ela também estará no núcleo do vilões como a ingênua Xênica. Nos últimos anos, ela fez trabalhos na Record como "Gênesis" (2021). Atualmente, pode ser vista na reprise de "Prova de Amor" (1995), novela de Manoel Carlos, nas tardes da Globo.

Entre os homens, novela trará o aguardado retorno de Miguel Falabella às novelas após 22 anos — seu último folhetim como ator foi "Agora É Que São Elas" (2003). Desde então, trabalhou como ator em séries, mas se destacou como autor de séries de humor, como "Toma Lá, Dá Cá" (2005 - 2009) e "Pé na Cova" (2013 - 2016), e das novelas "A Lua Me Disse" (2005), "Negócio da China" (2008) e "Aquele Beijo" (2012).

Na trama, Falabella vai interpretar Kasper, homem ambicioso casado com João Rubens (Samuel de Assis). Juntos, eles criam Maggye (Mell Muzillo), filha adotiva do casal, e dividem uma sociedade em um negócio de peças de arte. O personagem será amigo de Santiago e da amante dele, Arminda.