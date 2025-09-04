Padre Marcelo Rossi impressiona ao mostrar antes e depois: 'Melhor escolha'

Padre Marcelo Rossi impressionou seguidores ao mostrar a evolução de seu físico desde 2016.

O que aconteceu

O padre publicou um antes e depois com uma foto de outubro de 2016 e uma foto atual. Na primeira, ele aparece bastante magro, enquanto na segunda está mais musculoso.

Seguidores brincaram com o físico do padre nos comentários. "Eles têm o The Rock, nós temos o The Rossi", brincou um fã. "Me passa essa ficha [de treino], por favor", escreveu outro admirador.