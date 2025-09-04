O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Chega, meu bem. Você abusou da minha paciência e ela acabou. Acabou a palhaçada. Eu vim tirar o Leonardo daqui. Ele vai ser transferido diz Odete

Odete revela para onde Leonardo será levado. Após disparar que Ana Clara desperdiçou a grande oportunidade de sua vida, a executiva anuncia que o filho será levado para uma clínica no Sul, longe de qualquer manipulação.

Não, dona Odete. Por favor! Não faz isso. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Eu não vou mais procurar a Heleninha. Eu só tô pedindo uma chance. Me dá só mais uma chance implora, Ana Clara

Odete (Debora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Vilã acata o pedido, mas impõe novas regras. "Escuta bem, que eu só vou falar uma vez: eu não quero mais você me ligando. Não quero mais você rondando a Heleninha no AA. Tá me escutando? E se a maluca da minha filha te ligar, é pra você ignorar. Está me entendendo?", pressiona Odete.

Reviravolta inédita

Ana Clara deve recuar, mas, sutilmente, vai manter o foco em extorquir Odete. A personagem de Samantha Jones deve seguir "comendo pelas beiradas" para manter a empresária em suas mãos, uma vez que ela sabe toda a verdade sobre o acidente que vitimou Leonardo.