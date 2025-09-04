Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

O estilista italiano Giorgio Armani morreu hoje, aos 91 anos. A informação foi confirmada em nota pelo Grupo Armani.
O que aconteceu
A causa da morte não foi divulgada. Armani "morreu em paz, cercado por seus entes queridos", de acordo com o comunicado.
O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos em andamento.
Em junho, Armani faltou pela primeira vez a um desfile de sua marca. A companhia disse que ele estava "se recuperando em casa", sem especificar qual era seu estado de saúde, após ele faltar ao desfile na Semana de Moda Masculina de Milão.
O funeral será reservado a pedido do estilista. A capela de descanso, porém, estará aberta a visitas de sábado (6) até domingo (7), de 9h às 18h, em Milão, na Itália.
*Esta nota está sendo atualizada em tempo real.
